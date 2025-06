Scegliere l'università italiana vuol dire futuro

Destinare il 5x1000 a un’università italiana è un gesto semplice, ma profondamente significativo. Non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente, ma rappresenta una scelta consapevole e concreta a favore del sapere, della conoscenza e del progresso. È, in altre parole, un investimento diretto nel futuro delle nuove generazioni e, più in generale, nel futuro del Paese. Sostenere un ateneo con il proprio 5x1000 significa contribuire in modo tangibile alla realizzazione di borse di studio per studenti meritevoli o in difficoltà economica, al finanziamento di progetti di ricerca scientifica, tecnologica e sociale, nonché allo sviluppo di percorsi formativi di qualità, capaci di preparare i giovani ad affrontare le sfide complesse del mondo contemporaneo. Le università italiane, diffuse su tutto il territorio nazionale, non sono solo luoghi di studio: sono presidi culturali, laboratori di idee, motori di innovazione e sviluppo. Il loro ruolo è cruciale anche per la crescita economica e sociale delle comunità in cui operano, specialmente nelle aree più fragili del Paese, come il Mezzogiorno o le isole, dove rappresentano spesso il principale polo attrattivo per giovani, ricercatori e imprenditori. Attraverso il 5x1000, ciascuno può contribuire a rafforzare il sistema universitario nazionale, rendendo l’istruzione superiore più accessibile ed equa, sostenendo la permanenza dei talenti sul territorio italiano e contrastando il fenomeno della “fuga di cervelli”. È anche un modo per dare impulso alla ricerca scientifica su temi di assoluta rilevanza come la salute pubblica, il cambiamento climatico, la transizione digitale, l’intelligenza artificiale, la sostenibilità ambientale e l’innovazione nei processi produttivi. Ogni firma raccolta può tradursi in nuove opportunità, nuove scoperte, nuove soluzioni. Donare il proprio 5x1000 è un atto di fiducia nella capacità dell’università di generare valore, costruire ponti tra generazioni e trasformare il sapere in benessere collettivo. Fare questo gesto è molto semplice: al momento della dichiarazione dei redditi, è sufficiente firmare nel riquadro “Finanziamento alla ricerca scientifica e all’università” e inserire il codice fiscale dell’ateneo che si desidera sostenere. Un piccolo gesto burocratico, ma capace di lasciare un segno duraturo. Perché anche un solo contributo può fare la differenza. Perché il futuro si costruisce insieme, passo dopo passo.