Scegliere il proprio comune per salvaguardare il futuro della comunità: una firma cambia

Destinare il 5x1000 al proprio Comune di residenza è un gesto semplice, che non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente, ma che può avere un impatto significativo sulla vita di migliaia di persone. A Bologna, la campagna “5 minuti per 1000 ragioni” invita cittadini e cittadine a firmare per sostenere i progetti di welfare locale: bastano pochi minuti per contribuire concretamente all’inclusione sociale e alla promozione della salute di anziani, persone con disabilità, minori, famiglie fragili e caregiver. Come sottolinea l’assessora Matilde Madrid, il Comune ogni anno si prende cura di oltre 25.000 persone attraverso interventi quotidiani di ascolto e vicinanza; il 5x1000 permette di rafforzare questi servizi e promuovere nuove attività che favoriscono la socialità e la coesione. Anche a Cuneo, il 5x1000 rappresenta uno strumento fondamentale per aiutare chi si trova in difficoltà: nel 2025, le somme raccolte saranno destinate al sostegno delle donne vittime di violenza, attraverso la Rete Antiviolenza, e a progetti di contrasto alla povertà e alla marginalità. Negli anni passati, i fondi raccolti a Cuneo hanno sostenuto con continuità iniziative dedicate a queste cause, con una partecipazione crescente dei cittadini che conferma l’importanza e la fiducia nel progetto. In entrambi i Comuni, firmare nel riquadro “Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza” presente nei modelli CU, 730 o Redditi significa investire nel bene comune. Anche chi non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi può fare questa scelta, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. È importante ricordare che non firmare non genera alcun risparmio: i fondi verrebbero comunque destinati allo Stato. Al contrario, scegliere di donare il proprio 5x1000 al Comune significa contribuire attivamente a una comunità più attenta, inclusiva e solidale, capace di prendersi cura delle fragilità e di costruire reti di sostegno che migliorano la qualità della vita di tutte e tutti. Ogni firma diventa così un tassello importante per il rafforzamento del welfare locale e per dare una risposta concreta alle esigenze sociali presenti sul territorio. Questo piccolo gesto è un’opportunità unica per tutti di fare la differenza, investendo direttamente nel futuro della propria comunità e nelle persone che la abitano. Non lasciamo che questa occasione vada sprecata: il 5x1000 può davvero cambiare molte vite.