Rimborso 50% anche per bagni e acquisto mobili Misure per abbattere le barriere architetto

Restando nel tetto massimo dei 96 mila euro per accedere alla detrazione Irpef del 50%, è possibile effettuare una ristrutturazione in ogni ambiente dell’immobile. Pur ripetendo questa doverosa premessa, un capitolo a parte va dedicato ai lavori da effettuare nei bagni. Interventi, questi, non tutti ammessi ma che concedono ulteriori opportunità in alcuni casi specifici. A rientrare nel rimborso del 50%, soprattutto, saranno i lavori di manutenzione straordinaria, che vanno dal rinnovamento strutturale (compreso un nuovo impianto idraulico) ad un più semplice restauro (con messa a norma di un impianto già presente). Fanno invece eccezione le parti comuni dei condomini, che possono fruire del rimborso anche per la manutenzione ordinaria. Ristrutturare il proprio bagno con una detrazione Irpef del 50% porta ulteriori buone notizie a chi sarà impegnato in lavori nel 2024: procedere significa poter usufruire anche di un bonus mobili (con stessa detrazione) fino ad un massimo di 5 mila euro. Una somma, dettaglio chiave, spendibile anche in elettrodomestici di grandi dimensioni e da poter utilizzare ovunque nel proprio immobile, non obbligatoriamente nel bagno sul quale si interviene. Le opportunità di cui sopra, comunque, sono legate anche alla volontà di rispondere alle esigenze di chi convive con una disabilità di qualche tipo. Un aiuto nobile, e non sempre scontato, che possa favorire tutte quelle ristrutturazioni che si pongono come obiettivo l’abbattimento delle barriere architettoniche, con conseguente installazione di strumentazione adatta alle specifiche condizioni del soggetto disabile presente nell’abitazione.