Ransomware Cosa c'è da sapere

Esistono diverse tipologie di ransomware (quelle che cifrano i file, quelle che impediscono di accedere al proprio sistema, quelle che bloccano certe applicazioni) tutte, però, hanno un importante elemento in comune: impedire di usare correttamente il PC e richiedere di compiere qualche azione prima di tornare a usarlo. Sono principalmente tre i meccanismi di possibile infezione da malware Ransomware: 1) una mail di spam che contiene un allegato, 2) un sito compromesso che sfrutta una vulnerabilità (generalmente del browser ma anche di plug-in come Java, e Flash Player), 3) altri malware che distribuiscono il Ransomware. Ma qual è, quindi, la strategia di protezione migliore da attuare per difendersi? Per recuperare i dati la soluzione migliore è quella di utilizzare dei backup, in modo da consentire il recupero del maggior numero di documenti possibili e, allo stesso tempo, in grado di impedire l’infezione dei backup stessi, è per questo che sarebbe utile usufruire di tecnologie di backup che mantengano diverse versioni dei documenti, consentendo così di risalire a versioni non cifrate.