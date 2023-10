Per una casa sicura al 100%

"Casa dolce casa", troppo spesso però il luogo a noi più caro, in cui sarebbe normale sentirsi sicuri, è anche quello dove avvengono più di frequente incidenti: la tipologia più ricorrente è quella delle cadute (55%), prima causa di decesso tra gli anziani. Seguono tagli, ustioni, urti e schiacciamenti, infine avvelenamenti, folgorazioni elettriche, soffocamento e punture. Per evitare di correre rischi in casa propria, è meglio conoscere e valutare l’appropriatezza dei nostri comportamenti: le statistiche indicano che il 34% degli infortunati, prima dell'incidente, stava svolgendo un'attività domestica. Ma qual è il luogo più pericoloso della casa? Per la presenza di fonti di calore, utensili vari ed elettrodomestici, la cucina è di gran lunga il luogo più pericoloso: qui avvengono oltre il 40% degli incidenti domestici (è recente il tragico episodio dell’uomo che è inciampato sullo sportello della lavastoviglie finendo su un coltello).