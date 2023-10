Pedalare senza problemi

Dalle strade urbane ciclabili alle zone di attestamento, sono diverse le novità che interessano i ciclisti, previste dal nuovo Codice della Strada, ricordando che, solo nel nostro Paese, gli appassionati e i fruitori delle due ruote variano tra gli 8 e i 9 milioni di unità. Tra le novità il divieto assoluto, anche per le bici, di circolazione contromano (oggi possibile esclusivamente nelle strade a doppio senso), oltre che di sosta sul marciapiede: si potrà parcheggiare solo nelle aree appositamente indicate per questi mezzi dal proprio Comune di residenza. La sicurezza passa anche per un corretto equipaggiamento: sarà obbligatorio avere freni in ordine ma anche catadiottri sia sui pedali che sui lati della bicicletta, luci bianche anteriori e rosse posteriori e, ovviamente, un campanello per le segnalazioni acustiche. Per tutti gli automobilisti scatta l'obbligo di mantenere, in fase di sorpasso, una distanza di almeno un metro e mezzo dalla bici; nei centri urbani poi l’obbligo è di “procedere su unica fila, in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano”.