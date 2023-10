Password, PIN e aggiornamenti costanti per uno smartphone a prova di hacker

Considerato l'oggetto dei desideri di grandi e piccini, tanto che l'età media dei consumatori si va sempre più abbassando, lo smartphone è tra i device quello preferito da 6 italiani su 10, che lo utilizzano quotidianamente come strumento principale, non solo per comunicare ma anche e, soprattutto, per svolgere attività lavorative e personali. Per questo è diventata una priorità tutelare la sicurezza del proprio cellulare: sempre più informazioni vi passano attraverso, pensiamo solo alle email o ai pagamenti online. Ma quando si parla di sicurezza degli smartphone, quanto ne sanno davvero i consumatori? Spesso più interessati a informarsi sulle ultime novità del mercato (quasi la metà degli italiani ha cambiato almeno tre smartphone negli ultimi cinque anni), piuttosto che sui reali pericoli che si nascondono dietro un suo errato utilizzo.Quali sono le regole, o meglio, i comportamenti corretti da porre in atto per un utilizzo sicuro del cellulare? Per lo più si tratta di regole di buon senso come: usare in modo attento le varie password (che possibilmente andrebbero saltuariamente cambiate, evitando di utilizzare il proprio nome o quello dei propri cari), aggiornare il telefono e, soprattutto, non aprire o leggere mail e messaggi sospetti. È consigliabile impostare il blocco dello schermo utilizzando la lettura delle impronte digitali o dell’iride; meglio non disattivare mai il PIN di blocco della SIM e installare sempre e solo le applicazioni dagli store ufficiali (come Google Play Store o Apple App Store). Per avere uno smartphone a prova di hacker, molto probabilmente, la soluzione migliore è quella di inserire un'ulteriore codice di sblocco alfa numerico di 6 cifre, da utilizzare in fase di accensione (che sia però diverso dal codice di sblocco dello schermo). The last but not least: attivare un antivirus, sempre utile per proteggere i dati.Piccoli accorgimenti che, se posti in essere, possono rendere assai difficile hackerare il vostro smartphone.