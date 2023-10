Ottocento nuovi ispettori

Importanti novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro: presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato inaugurato il corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro che formerà 800 nuovi ispettori tecnici. Questo corso, della durata di 6 settimane in aula (in seguito è prevista un'intensa attività di affiancamento), conferma l'assoluta importanza di avere personale preparato che si occupi di tematiche legate a salute e sicurezza. Quella dell'Ispettorato, come sottolineato dal ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone, è un'attività di fondamentale importanza perché, attraverso la preventiva verifica della messa a norma dei luoghi di lavoro, si possono prevenire incidenti e infortuni mortali.