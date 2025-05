Non solo opportunità fiscale

Il 5x1000 non è solo un'opportunità fiscale, ma anche uno strumento fondamentale per sostenere progetti di solidarietà e inclusione sociale. Molte organizzazioni non profit, come associazioni di volontariato, fondazioni e ong, utilizzano i fondi raccolti tramite il 5x1000 per finanziare attività che rispondono a bisogni concreti della comunità, come la cura delle persone in difficoltà, il supporto a chi vive situazioni di vulnerabilità, e la promozione di iniziative di integrazione sociale. Sostenere queste realtà significa contribuire a migliorare la qualità della vita di chi ha meno opportunità, in un contesto dove la solidarietà è essenziale. Grazie alla scelta del 5x1000, si possono fare differenze reali senza alcun costo aggiuntivo per i contribuenti.