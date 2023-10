Nel 2023 in calo gli incidenti sul lavoro

Nonostante le cronache giornaliere ci rimandino spesso a vicende legate a infortuni e morti sul lavoro, un primo segnale positivo arriva dalle statistiche e, più precisamente, dal Rapporto annuale dell’INAIL. Secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro nei primi otto mesi del 2023 si sono registrati 383.242 casi di infortunio sul lavoro, un calo del 20,9% rispetto allo stesso periodo del 2022 (sale l'incidenza degli infortuni tra gli over 50 a causa dell'invecchiamento dei lavoratori), mentre le denunce per decessi avvenuti sul luogo di lavoro sono 657: 20 in meno rispetto al periodo gennaio/agosto 2022. Sebbene sul dato pesi l'effetto pandemia, il rapporto evidenzia che nel 2022 sono stati 1.208 i lavoratori morti sul lavoro (circa 100 al mese): un valore che, anche se in calo del 15,2% rispetto all'anno precedente, rimane ancora troppo alto.