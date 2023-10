Mobilità sostenibile e sicura

Se è vero che hanno indubbiamente contribuito a cambiare la mobilità nelle nostre città, col tempo, hanno anche fatto emergere una serie di criticità legate al loro utilizzo indiscriminato: gli incidenti stradali, che hanno visto coinvolti i monopattini elettrici, sono passati dai 2.101 del 2021 ai 2.929 nel 2022, con un incremento del 39,4%. Chiaro, quindi, come fosse divenuto necessario dare nuove regole per chi utilizza questo mezzo per spostarsi in città. Secondo quanto previsto dal Codice della strada 2023 tutti i monopattini dovranno avere obbligatoriamente targhe e assicurazione, oltre a essere dotati di un meccanismo che li blocchi nel caso escano dalle aree consentite; chi li guida dovrà indossare un casco o sarà passibile di una multa che potrà variare dai 100 a 400 euro. Novità anche per i ciclisti e la loro sicurezza: sarà obbligatorio per tutti tenere una distanza di almeno un metro e mezzo quando si sorpassa una bicicletta.