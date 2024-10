Le tempistiche e le modalità di erogazione

Quando si intende richiedere l’erogazione di un mutuo, i tempi rappresentano uno dei principali fattori da prendere in considerazione. Tra la prima richiesta e l’effettiva concessione, infatti, passano diversi giorni, necessari alla banca per operare tutte le verifiche del caso. A parte la pre-approvazione, il primo passaggio effettivo riguarda l’istruttoria, che può richiedere dai 7 ai 20 giorni. Oltre alla valutazione della capacità reddituale del richiedente, l’istituto di credito dovrà quindi condurre una perizia sull’immobile, che si conclude in 7-15 giorni. Ne serviranno poi altri 5-10 per la delibera e, dopo la stipula effettiva del finanziamento, si può passare alla fase successiva, che nelle situazioni più immediate ha tempistiche di 7-10 giorni, ma che più probabilmente può sfiorare il mese, in cui bisogna sbrigare alcune questioni amministrative in vista del rogito: l'accredito, poi, avverrà il giorno stesso.