La sicurezza passa anche dai… vestiti

La sicurezza dei più piccoli è un tema sempre attuale, molto spesso legato a fatti di cronaca che li vedono protagonisti di incidenti stradali o domestici ma, alle volte, il pericolo può arrivare da altri fattori come, per esempio, dall'abbigliamento: il rischio principalmente correlato all’abbigliamento per bambini, sta nella presenza di lacci liberi, possibile causa di strangolamento e ferite. Altre segnalazioni sono associate alla presenza di coloranti azoici (vietati dal punto 43 dell’allegato XVII del Regolamento Reach) in grado di rilasciare sostanze cancerogene, alla presenza di Cromo VI cancerogeno e fortemente allergizzante, alla presenza di ftalati (utilizzati per ammorbidire impermeabili, scarpe per bambini o per applicazioni poste alle volte su bavaglini o tutine) e al nichel (vietato quando la sua cessione supera il limite consentito dal punto 27 dello stesso allegato XVII).