La sicurezza è anche nella porta giusta

Investire in sistemi efficaci contro tentativi di intrusioni e furti, oltre a rendere la nostra quotidianità più tranquilla è un valore aggiunto per la casa stessa. Da questo punto di vista un elemento da non trascurare è la porta blindata: ne esistono di diversi modelli e, ovviamente, anche prezzi. In fase di scelta è importante tenere in considerazione tre fattori: sicurezza (si tratta di una porta d'ingresso con una capacità di protezione superiore perché è più difficile da forzare), isolamento acustico e capacità tagliafuoco (la porta deve ritardare il passaggio delle fiamme). Indipendentemente dai gusti, è importante scegliere a seconda del tipo di casa: per gli appartamenti l'opzione più diffusa è la classe 1 (porta resistente a un attacco fisico umano) e 2 (porta resistente a tentativi di rapina con cacciaviti e/o pinze).