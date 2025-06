La richiesta del Terzo Settore

Il 5x1000 è ormai uno strumento consolidato nel nostro Paese, ma sempre in costante evoluzione. Per esempio ci sono dieci organizzazioni primarie del Terzo Settore – ActionAid, Fondazione AIRC, AISM/FISM, EMERGENCY, FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, Lega del Filo d’Oro, Medici Senza Frontiere, Save the Children, Fondazione Telethon e UNICEF – che hanno chiesto al governo di eliminare il tetto di 525 milioni di euro applicato alla ripartizione del 5x1000 o, in alternativa, di adeguarlo automaticamente alla crescita delle preferenze espresse dai contribuenti Nel 2023 ben 17,2 milioni di persone hanno destinato il contributo a enti del Terzo Settore con una crescita di circa 730.000 firme rispetto all’anno precedente che si è tradotta in di 552 milioni di euro, ma a causa del limite imposto quasi 28 milioni sono rimasti inutilizzati. Ecco perché le dieci organizzazioni propongono di equiparare il 5x1000 all'8x1000 rimuovendo la soglia o quantomeno di attuare un incremento dinamico del tetto per garantire che ogni preferenza espressa si traduca in risorse concrete a sostegno del volontariato.