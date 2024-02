Interior design: papaya è il colore dell'anno

Tra i trend più in voga del 2024 spicca il colore papaya. Questa tonalità vibrante ed accattivante trasforma gli ambienti, apportando calore, energia ed una nota di freschezza. Allo stesso tempo regala un’atmosfera contemporanea e di tendenza. Il papaya è un colore che si ispira alla polpa succosa e tonificante del frutto tropicale. Un’opzione audace per coloro che desiderano dare un tocco di vivacità ai loro interni. Può essere utilizzato sia come colore principale in una stanza, sia come tocco accentuato su dettagli e accessori. Per creare un ambiente equilibrato ed elegante, è possibile combinare il papaya con tonalità neutre, come bianco, grigio chiaro o beige. Per coloro che preferiscono un approccio più discreto, l’arredamento papaya può essere introdotto tramite mobili e complementi d’arredo. Un divano papaya può essere il punto di forza di un soggiorno, mentre sedie, sgabelli o tavolini papaya possono aggiungere un tocco giocoso ad una cucina o ad un’area pranzo. Allo stesso tempo l’utilizzo di tessuti papaya per cuscini, tende o tappeti può essere un modo semplice ed efficace per introdurre questa tonalità senza stravolgere l’intero ambiente. Scegliere accessori Papaya permette di aggiungere un tocco di colore in modo sottile e sofisticato creando continuità ed armonia.