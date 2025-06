"Innovazione, ricerca e alta formazione. I giovani al centro"

All’inaugurazione dell’Enav Digital Academy, l’ecosistema formativo digitale progettato per affrontare le nuove sfide del settore Atm (air traffic management) e della mobilità aerea del futuro hanno partecipato esponenti politici, istituzioni e privati, in un hub che è un’eccellenza aeronautica di riferimento a livello internazionale. Sul palco e in platea erano infatti presenti gli onorevoli Alice Buonguerrieri e Rosaria Tassinari, i consiglieri regionali Daniele Valbonesi, Valentina Ancarani e Luca Pestelli, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e il presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Maurizio Gardini, gli assessori comunali Vincenzo Bongiorno e Paola Casara, oltre ad imprenditori del territorio.

"Per la città di Forlì Enav è un fiore all’occhiello – afferma il sindaco Gian Luca Zattini –, una realtà consolidata e ringrazio Galeazzo Bignami che nel suo ruolo di viceministro ai trasporti ed infrastrutture ha garantito non la permanenza di Enav, ma ha arricchito questa società. Il volo e lo spazio, la formazione ed Enav costituiscono un’importante sfida per la nostra città e con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì proseguiremo ad impegnarci per mettere al centro i temi dell’innovazione e della ricerca. Tutti gli attori dovranno comunque continuare a lavorare insieme per costruire questo futuro di crescita".

"Dopo due anni ci ritroviamo in questa splendida sede – spiega Maurizio Gardini, presidente Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì – per un progetto che rilancia una competizione importante in questo territorio, che è un distretto del volo e dello spazio. Enav è un centro privilegiato di competenze a livello internazionale, dove tanti giovani aumentano la propria professionalità e inoltre, con grande soddisfazione, siamo soci in Enav e continueremo a sostenerla. Con la ’Fondazione Mercury’, grazie al Governo e alla Regione, abbiamo costruito una collaborazione virtuosa che intende colmare il gap che il Paese ha in questo settore e lo faremo con le imprese locali presenti. Dobbiamo essere orgogliosi di una Forlì che sarà città delle competenze, dalla medicina all’aerospazio e ce la stiamo facendo".

La recente costituzione della Fondazione Mercury, promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e dall’amministrazione comunale di Forlì, in accordo con la Regione Emilia-Romagna, l’Università di Bologna e Serinar, intende promuovere ulteriormente lo sviluppo del polo tecnologico-aeronautico forlivese con l’obiettivo di dare vita sul territorio ad un hub aerospaziale di rilievo nazionale. La Fondazione è pronta a mettersi al servizio della comunità per favorirne, come recita lo statuto, "la promozione e lo sviluppo della cultura, dell’insegnamento, della formazione, della comunicazione, della ricerca scientifica e tecnica in ogni ambito e forma, compresi i nuovi orizzonti dell’intelligenza artificiale, e dell’innovazione del sistema tecnologico-aeronautico-spaziale con particolare riferimento allo sviluppo professionale, economico e industriale del territorio forlivese".

Gianni Bonali