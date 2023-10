In arrivo giovani cybermenti

Istituita nel 2021, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) ha il compito di tutelare la sicurezza nello spazio cibernetico, prevenendo e mitigando il maggior numero di attacchi cibernetici, favorendo così il raggiungimento dell’autonomia tecnologica. Per arrivare a questo scopo si è resa evidente l'esigenza di riuscire a ottenere e, soprattutto, mantenere competenze sempre migliori: per questo l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha deciso di reperire sul mercato giovani talentuosi, in grado di portare il loro apporto,; come ha dichiarato Bruno Frattasi, direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quello che serve sono idee fresche e capacità di visione a servizio delle istituzioni, giovani che "non vedono l'Agenzia come posto fisso ma come opportunità per acquisire competenze e rimettersi in gioco". Attualmente per l'ACN lavorano 200 persone, che dovrebbero diventare 300 entro la fine di quest'anno.