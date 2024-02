Immobiliare: quali sono le previsioni per il 2024

Secondo un’indagine portata avanti dalla FIMAA in Italia sono sempre di più le persone che vogliono comprare una nuova casa. Questo avviene per vari fattori che incentivano gli imprenditori a sobbarcarsi certe spese. Sta crescendo sempre di più, poi, la voglia di comprare un’abitazione che abbia impianto luce, gas e acqua di nuova generazione e tutto isolato. A spingere all’acquisto c’è la volontà di fare un investimento. La continua richiesta di case in locazione, infatti, spinge chi ne ha la possibilità a comprare un immobile e a metterlo a rendita. Dall’altro lato, a bloccare gli investitori è l’incertezza economica e la paura di un’impennata del tasso del mutuo. Oltre a questo, poi, la difficoltà del quadro normativo e gli alti costi di ristrutturazione. Non è detto, infatti, che una casa appena comprata sia subito pronta e abitabile a tutti gli effetti. Per il 2024 la previsione è di un abbassamento degli immobili disponibili. Ci sono alcuni, invece, che credono che il numero sarà all’incirca uguale a quello attuale. Bisognerà capire, insomma, se sugli investitori faranno più influenza i fattori positivi del momento o se faranno più paura le incertezze economiche per il futuro.