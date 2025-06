Il valore del 5x1000, cos'è e come devolverlo . Un gesto che non costa nulla ma vale tanto

Il 5x1000 rappresenta uno degli strumenti più efficaci a disposizione dei cittadini per sostenere, senza alcun costo aggiuntivo, il mondo del non profit in Italia. Eppure, nonostante la sua importanza, sono ancora in molti a non sapere esattamente di cosa si tratti o come venga utilizzato. In termini semplici, il 5x1000 è una quota pari allo 0,5% dell’IRPEF – l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – che ogni contribuente può scegliere di destinare a organizzazioni che operano nel campo del sociale, dell’ambiente, della ricerca scientifica, della salute o della cultura, anziché lasciarla allo Stato. È un gesto volontario, privo di costi per il contribuente, ma dal valore potenzialmente enorme per le realtà beneficiarie, che spesso sopravvivono e crescono proprio grazie a questi fondi. La scelta può essere effettuata durante la compilazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando il Modello 730 (disponibile anche in versione precompilata a partire dal 30 aprile 2025), la Certificazione Unica per chi ha solo redditi da lavoro dipendente e nessuna detrazione, oppure il Modello Redditi Persone Fisiche (ex Modello Unico), riservato a chi non ha un sostituto d’imposta. Ma non solo: anche chi non è tenuto a presentare la dichiarazione può esprimere la propria preferenza compilando l’apposita scheda allegata alla CU e consegnandola in busta chiusa in un ufficio postale, indicando all’esterno la dicitura “Scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille dell’IRPEF” insieme a nome, cognome e codice fiscale. Un altro aspetto importante da chiarire è che il 5x1000 non esclude in alcun modo la possibilità di destinare anche l’8x1000 – ad esempio a una confessione religiosa o allo Stato – e il 2x1000, che può essere devoluto a un partito politico: i tre strumenti convivono e si esprimono compilando riquadri diversi sullo stesso modulo. La trasparenza sull’utilizzo dei fondi è garantita da obblighi di rendicontazione: tutti gli enti che ricevono il 5x1000 devono infatti dichiarare come sono stati impiegati i contributi ricevuti, mentre quelli che ottengono più di 20mila euro hanno l’obbligo di pubblicare una relazione illustrativa dettagliata sul proprio sito internet. In un momento storico in cui il ruolo del Terzo Settore si fa sempre più centrale nel rispondere ai bisogni delle comunità locali, destinare il 5x1000 significa contribuire attivamente alla costruzione di una società più giusta, inclusiva e solidale.