I numeri e le cifre sono incoraggianti Tutti insieme per grandi obiettivi

Il 5x1000 non costa niente ma sposta tanto. Perché una firma, una scelta, può veramente sostenere un lavoro profondo che ha l'unico obiettivo – anche se in campi e settori molto diversi – di fare del bene. E le risposte, da parte dei contribuenti, in questi anni sono arrivare e hanno lasciato un segno importante garantendo ad associazioni, onlus di ogni tipo, università e le tante altre realtà che lavorano nel campo della ricerca di avere a disposizione quei fondi necessari per raggiungere o quanto meno avvicinarsi a quegli obiettivi che tante volte, senza un reale e concreto sostegno da parte di tutti, potrebbero sembrare quasi un sogno. Ecco perché ogni occasione è buona per ricordare che – questa quota dell'imposta IRPEF che lo Stato italiano ripartisce tra enti che svolgono attività socialmente rilevanti – si tratta di un contributo che al contribuente non costa niente ma sostiene progetti dal peso specifico impareggiabile. Ma nel concreto di che cifre si parla? Alla fine del 2024 la Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese ha provveduto ai seguenti pagamenti relativi agli ordinativi del 5x1000: il 2 dicembre pagamento riferito all'anno finanziario 2023 in favore di 41.455 enti beneficiari con contributo inferiore a 500.000 euro ciascuno, per un totale erogato di 216.735.662,28 euro; l'11 dicembre è stato erogato un pagamento sempre per il 2023 in favore di altri 1.089 enti beneficiari con contributo inferiore a 500.000 euro ciascuno, per un totale erogato di 2.131.116,14 euro. In precedenza, il 21 novembre, era toccato all'anno finanziario 2022 con pagamenti in favore di i 4.775 enti beneficiari con contributo inferiore a 500.000 euro ciascuno, per un totale erogato di 11.451.780,59 euro. Infine il 4 dicembre c'è stato pagamento riferito all'anno finanziario 2021 in favore di 1.550 enti beneficiari, con contributo inferiore a 500.000 euro ciascuno per un totale di 1.605.991,65 euro.