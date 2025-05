I cittadini premiano il terzo settore

Il 5x1000 è uno strumento che consente ai contribuenti italiani di destinare una parte della loro imposta Irpef a favore di enti e associazioni che operano nel sociale, nella cultura, nella ricerca scientifica e nella tutela dell’ambiente. Nel 2023, oltre il 60% delle risorse è stato destinato agli enti del Terzo settore, che svolgono attività di assistenza, educazione, sanità e ambiente. Anche la ricerca sanitaria e scientifica ha ricevuto un’importante quota di finanziamenti, così come molti enti locali impegnati in servizi di prossimità. Le associazioni sportive dilettantistiche hanno beneficiato di risorse significative, mentre la tutela ambientale ha ottenuto fondi più contenuti. Il 5x1000 conferma la crescita costante del sostegno dei cittadini verso cause sociali e culturali, rappresentando un importante canale di finanziamento per il non profit in Italia.