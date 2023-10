Guidare? Prima di tutto è una responsabilità

Guidare in modo corretto, rispettando limiti e norme del Codice della strada, non è soltanto una questione di responsabilità sociale verso se stessi e gli altri ma anche un modo per garantire a tutti la possibilità di spostarsi senza rischi. La sicurezza di una mobilità senza rischi la si ottiene in primis rispettando sempre le norme dettate dal Codice della Strada, un rispetto che ha inizio ben prima di mettersi al volante: prima di iniziare a guidare occorre avere la certezza di essere in uno stato psicofisico eccellente, non alterato da sostanze psicotrope o dai fumi dell'alcol, rimanendo concentrati sulla strada ed evitando qualsiasi distrazione. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) oltre il 90% degli incidenti stradali è causato da errori del conducente, innanzitutto la scarsa attenzione, a seguire una reazione inappropriata a una situazione di pericolo, oppure una violazione delle norme stradali. La velocità eccessiva è il fattore principale nel 30% degli incidenti letali, mentre la distrazione causa il 10-30% dei decessi sulle strade. Sicuramente da sottolineare per gravità il fatto che ben il 25% di tutte le vittime della strada, nell'Unione Europea, è legato alla guida in stato di ebbrezza. Ma a essere in “perfetta forma” non deve essere solo il guidatore: anche il veicolo deve risultare in uno stato idoneo alla circolazione (per questo, oltre che obbligatoria, è fortemente consigliata una revisione saltuaria dell'auto). Vediamo quindi quali sono le regole da seguire per mettersi alla guida in totale sicurezza: per prima cosa allacciate le cinture di sicurezza poi, assicuratevi sempre che anche tutti gli altri passeggeri (sia davanti che dietro) le indossino correttamente. Un qualcosa a cui non sempre si pensa è regolare bene i poggiatesta: è importante che questi si trovino nella posizione corretta per essere efficaci, offrendo un supporto adeguato sia alla testa che al collo in caso di incidente. Mantenete sempre la giusta velocità: occorre rispettare i limiti di velocità e sorpassare solo in sicurezza, evitando qualsiasi rischio e tenendo presente anche i limiti tecnici del proprio veicolo. È fondamentale rispettare la distanza di sicurezza, mantenendo la giusta lontananza dal veicolo che abbiamo di fronte, questo, per avere il tempo di frenare in sicurezza in caso di emergenza. Abbiamo già accennato all'utilità di fare controlli regolari del veicolo: freni, pneumatici e luci devono essere testati periodicamente, questo per assicurarsi che funzionino perfettamente; inoltre, occorre sempre fare un check-up dell’auto prima di mettersi alla guida, soprattutto se si sta per intraprendere un lungo viaggio. Molti storceranno il naso ma è buona regola silenziare il telefono per evitare distrazioni, soprattutto in caso di notifiche di messaggi, che potrebbero facilmente distogliere l’attenzione. Per ridurre il rischio di incidenti e migliorare la sicurezza stradale, può essere utile scegliere un’auto dotata di dispositivi di sicurezza avanzati: i cosiddetti ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), tecnologie in grado di garantire auto più sicure, come il cruise control adattivo (ACC), che regola la velocità durante la marcia, considerando le condizioni del traffico e la distanza di sicurezza, o il monitoraggio dell’angolo cieco e il rilevamento della stanchezza del conducente. Bastano davvero poche e semplici regole, spesso di puro buonsenso, per contribuire a rendere le nostre strade davvero più sicure.