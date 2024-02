Forme e materiali: il lavabo diventa una questione di stile

In termini di interior design, oggi, la gamma di scelte per ogni dettaglio della nostra casa si fa sempre più ampia. Se da un lato prendere una decisione può sembrare sempre più complesso, dall’altro si ha la chance di viaggiare sempre di più con la propria mente, trovandosi davanti a prodotti la cui creatività aderisce perfettamente (o quasi) al nostro gusto. È così, chiaramente, anche per i bagni, che offrono una varietà non sempre facile da distinguere e classificare, sia pensando ai sanitari che ai lavabi. Questi ultimi, ad esempio, appaiono oggi sempre più distanti dagli antichi lavatoi, anche se alcuni elementi per rievocarli vengono selezionati appositamente, dando origine a stili un po’ più “ibridi”. Perché, in fondo, è proprio di stili che si tratta, per quanto concerne dapprima la forma del lavabo, ma senz’altro anche i materiali con i quali essi vengono realizzati, senza disdegnare un allontanamento dalla classica ceramica. Ad essa, infatti, oggi si sono affiancati i materiali sintetici, le resine, gli agglomerati – su tutti quello di quarzo – o il poliuretano espanso (reticolato termoindurente usato solitamente per il rivestimento di pannelli). Passando alle forme, invece, la scelta è ancora più complessa. Si parte dalla tipologia, tra freestanding – su una parete o staccato da essa -, a colonna, integrato nel top, sospeso o da appoggio. Gli ultimi tre, nel dettaglio, sono oggi probabilmente i più usati anche per i bagni adatti ai diversamente abili, in particolar modo lasciando libero lo spazio al di sotto del lavabo sospeso (o del top su cui questo è poggiato o integrato). Scelta la tipologia, anche sulle forme ci si può oramai scatenare senza più obbedire a paradigmi rigidi. I lavabi particolari uniscono forme diverse ed hanno bordi irregolari, ed anche quelli classici vengono oramai caratterizzati con qualche dettaglio originale: il lavabo da appoggio, ad esempio, si trova in forma rotonda o squadrata ma anche, tra i più in tendenza, a mo’ di conchiglia.