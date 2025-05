Finanziare la ricerca scientifica per proteggere natura e biodiversità nei Parchi italiani

Donare il 5x1000 ai parchi nazionali è un modo concreto per contribuire alla protezione dell’ambiente, alla conservazione della biodiversità e al futuro delle nostre aree naturali protette. Tra questi, il Parco Nazionale Gran Paradiso rappresenta un esempio virtuoso di come anche un piccolo gesto possa fare la differenza nella tutela di uno dei patrimoni naturalistici più preziosi d’Italia. Tutti questi interventi sono svolti quotidianamente dai guardaparco, veri custodi dell’equilibrio naturale del territorio. «Il nostro obiettivo è raccogliere nuovi fondi per finanziare programmi di ricerca legati alla tutela della biodiversità, perché crediamo che la conoscenza sia lo strumento fondamentale per proteggere e trasmettere questo patrimonio alle future generazioni» – afferma la direzione del Parco. I fondi raccolti attraverso il 5x1000 rappresentano non solo un supporto economico, ma anche un segnale tangibile di fiducia e consapevolezza da parte dei cittadini. Il fatto che gli enti gestori delle aree protette siano riconosciuti tra i destinatari di questa misura fiscale è un riconoscimento importante del ruolo che questi enti svolgono nella conservazione ambientale. Proteggere i parchi significa proteggere la biodiversità, contrastare i cambiamenti climatici e garantire un futuro sostenibile. Ogni area protetta è un baluardo di bellezza, equilibrio ecologico e cultura ambientale che merita il nostro sostegno.