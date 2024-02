Fiere edilizie: sono nove nel 2024 Il calendario completo con tutte le date

È un programma ricco quello del 2024 in tema di fiere edilizie: saranno infatti ben nove, di cui tre a Milano e due a Roma. Il 'battesimo' è avvenuto nel capoluogo lombardo lo scorso 25 gennaio con RE Italy Winter Forum 2024, andato in scena presso la Borsa nello scenario di Palazzo Mezzanotte, che ha ospitato diversi player come imprese quotate, istituti di credito, investitori e network immobiliari e ha rappresentato una ghiotta opportunità per stringere collaborazioni e connessioni nel settore edile. Dal 31 gennaio al 3 febbraio, poi, si è svolto a Bolzano Klimahouse 2024, con 400 espositori e 100 eventi con focus sulla sostenibilità, come l'uso del legno, l’integrazione delle fonti rinnovabili, accessibilità e innovazione. Il prossimo appuntamento sarà Edil Expo a Fiera di Roma dal 15 al 19 maggio, che riunirà i principali stakeholders pubblici e privati del settore per favorire collaborazioni e condivisione di conoscenze. Quindi, dal 23 al 25 dello stesso mese, Caserta ospiterà il Salone dell'Edilizia Digitale, vero e proprio punto di riferimento per il mercato edile nel Centro e Sud Italia: come suggerisce il nome, il tema principale sarà la digitalizzazione per l’edilizia. Sarà poi il turno, il 12 e il 13 giugno a Roma e con accesso limitato, di Architect@Work, faro internazionale per il settore costruttivo. Dal 9 al 12 ottobre, a un anno dalla sua edizione barese, sbarca a Bologna SAIE – la fiera delle costruzioni, tra le più importanti a livello nazionale e in cui sono attesi circa 40mila partecipanti. Sempre a Milano e correlato a Smart Building Expo, la convention punto di riferimento per i temi dell’integrazione e dell’innovazione nel settore edile è MADE Expo, in programma dal 19 al 22 novembre: ospitando professionisti dell’edilizia italiani e internazionali, nonché buyer provenienti dall’estero, sarà l'occasione di interfacciarsi con figure professionali di alto livello, sviluppare contatti di qualità e anticipare nuove tendenze. Infine, sempre a novembre ma con date ancora da decidere, a Torino si svolgerà Restructura 2024, il salone nazionale dell’edilizia e dell’architettura rivolto a professionisti e privati con focus su riqualificazione, recupero, ristrutturazione edilizia e sostenibilità ambientale.