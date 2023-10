"Ergastolo della patente”, come funziona la nuova misura del Codice della Strada

Tra le principali novità introdotte nel nuovo Codice della Strada 2023, "l'ergastolo della patente" è una misura destinata a far parlare di se: la sospensione immediata riguarderà tutti coloro che saranno trovati a guidare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ma anche chi, alla guida di un'auto, commetterà reati molto gravi come, ad esempio, non fermarsi dopo aver causato un grave incidente o la fuga dopo un omicidio stradale, per più di una volta. Con le nuove regole si incorrerà nella sospensione della patente, da 7 a 15 giorni, per chi infrangerà il Codice della Strada: utilizzo del cellulare alla guida, superamento dei limiti di velocità o guida senza cinture o casco; è prevista la decurtazione di 20 punti per le seguenti infrazioni: superamento dei limiti di velocità (tra i 10 e i 40 km/h), passaggio con semaforo rosso, inversioni di marcia dove vietato e circolazione contromano. Prevista la revoca definitiva della patente per infrazioni molto gravi e ripetute e il raddoppio dei giorni di sospensione se si causa un incidente.