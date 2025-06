È il momento della dichiarazione dei redditi. Come e quando destinare il proprio 5x1000

Siamo in tempo di dichiarazioni dei redditi e, come ogni anno, i contribuenti italiani hanno la possibilità di destinare il proprio 5x1000 a enti del terzo settore, associazioni culturali, organizzazioni di ricerca scientifica o sanitaria. Un piccolo gesto che non costa nulla al contribuente ma che può fare davvero la differenza per tante realtà impegnate sul territorio. Nel 2025, le scadenze per effettuare questa scelta restano le stesse dello scorso anno. Il calendario è fitto, ma chiaro: dal 30 aprile è disponibile online il Modello 730 precompilato e il Modello Redditi Persone Fisiche. Per chi sceglie la presentazione cartacea, il termine è fissato al 1° luglio, tramite gli uffici postali. La trasmissione telematica del 730 e del Modello Redditi, invece, può avvenire fino al 30 settembre 2025. Per le Certificazioni Uniche che contengono redditi dichiarabili solo tramite il Modello Redditi, la scadenza è fissata al 31 ottobre. Per devolvere il 5x1000 basta una firma e l’indicazione del codice fiscale dell’ente scelto. Senza una preferenza, la quota resta allo Stato. Non perdere l’occasione: segnare le date in agenda è il primo passo per trasformare una firma in un atto concreto di solidarietà.