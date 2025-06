Donare il 5x1000 alla scienza. Una scelta che sa di futuro

Destinare il 5x1000 alla ricerca scientifica è una scelta concreta per contribuire al progresso medico, sostenere l’innovazione e migliorare la vita di migliaia di persone. Si tratta di una quota dello 0,5% dell’IRPEF che ogni contribuente può devolvere, in fase di dichiarazione dei redditi, a enti e fondazioni impegnati in ambito scientifico e sanitario. Un gesto volontario, gratuito per il contribuente, ma dal valore inestimabile per chi lavora ogni giorno per trovare nuove cure, sviluppare terapie più efficaci e offrire speranza a chi lotta contro malattie complesse. Negli ultimi anni, i fondi raccolti attraverso il 5x1000 hanno permesso di finanziare numerosi progetti di ricerca in tutta Italia, spesso portati avanti da ospedali, laboratori e fondazioni che operano in stretta collaborazione con il mondo accademico. I risultati di queste attività sono tangibili: nuovi protocolli di cura, farmaci innovativi, strategie di prevenzione e strumenti diagnostici più precisi sono solo alcuni degli obiettivi raggiunti grazie al sostegno della cittadinanza. In particolare, la ricerca medica ha fatto passi da gigante anche in risposta a emergenze sanitarie come la pandemia da Covid-19, dimostrando quanto sia fondamentale investire in scienza, soprattutto per proteggere i soggetti più fragili. Scegliere di destinare il 5x1000 alla ricerca significa credere nel valore del sapere, nel lavoro dei ricercatori e nella possibilità di costruire un futuro in cui malattie oggi incurabili possano essere affrontate con maggiore efficacia. È anche un atto di fiducia verso il sistema scientifico italiano, che spesso riesce a ottenere risultati significativi nonostante risorse limitate. Ogni singola firma ha il potere di sostenere studi, acquistare strumenti, finanziare borse di studio per giovani scienziati e, in definitiva, migliorare la salute collettiva.