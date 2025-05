Dispositivi medici, occupate nel settore oltre 100mila persone

Roma, 21 maggio 2025 – Con l’aumento dell’età media degli italiani, e in generale dei cittadini europea, trova sempre più spazio il settore dei dispositivi medici, al centro di vari investimenti e progetti di ricerca e sviluppo. Altro aspetto che incide nella crescita del settore, è la tendenza a cronicizzare e quindi in qualche misura a curare, le malattie per le quali ancora non esiste una cura definitiva.

I dati del mercato dei dispositivi medici

L'Europa rappresenta la seconda potenza mondiale nel mercato dei dispositivi medici. Stando ai dati di MedTech Europe, l'associazione che raggruppa le aziende del settore, il valore stimato del mercato europeo ha raggiunto circa 160 miliardi di euro nel 2022, ed è previsto in ulteriore crescita. Ciò dimostra, oltre all’importanza del settore, anche la capacità continentale di incidere con nuove tecnologie e con la scelta di soluzioni che possano essere utili, anche quando una cura ancora non c’è. Il settore include migliaia di tipologie di prodotti, dagli strumenti chirurgici ai dispositivi impiantabili, dalle apparecchiature per la diagnostica per immagini ai prodotti monouso. Nello specifico, è la Germania a detenere la quota maggiore del mercato europeo, seguita da Francia, Regno Unito, Italia e Spagna. A livello occupazionale, il settore impiega direttamente circa 800mila persone in Europa, con un'alta percentuale di profili altamente qualificati, oltre alle persone che lavorano nell’indotto e contribuiscono a generare valore.

I dati del settore in Italia

L'Italia si conferma un attore di primo piano nel panorama europeo. Infatti, secondo i più recenti dati di Confindustria Dispositivi Medici, il settore conta oltre 4.500 imprese e impiega circa 100.000 addetti. Il fatturato totale del comparto ha raggiunto i 18,5 miliardi di euro nel 2023, evidenziando un trend di crescita solido. Un elemento chiave dell'industria italiana è la sua forte vocazione all'export, che si attesta intorno al 60%. L'Italia eccelle in particolare nella produzione di dispositivi per la diagnostica in vitro, attrezzature elettromedicali e dispositivi ortopedici e protesici. La Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Veneto sono le regioni che ospitano la maggior concentrazione di imprese e distretti industriali specializzati nel settore.

Sfide e prospettive future

L'introduzione della nuova regolamentazione sui dispositivi medici e su quelli diagnostici in vitro a livello europeo, ha innalzato gli standard di sicurezza e qualità, ma ha anche imposto oneri aggiuntivi alle aziende, già alle prese con l’aumento del costo delle materie prime. Nonostante ciò, il generale invecchiamento demografico e lo sviluppo di nuove tecnologie digitali, affiancate alla telemedicina e alla robotica, stando agli addetti ai lavori, supporteranno lo sviluppo del mercato. L’attenzione si sposterà anche sulla sostenibilità ambientale e sociale, portando le aziende a prestare più attenzione ai dispositivi “verdi” e poi al loro smaltimento e recupero, una delle tante sfide di un settore dinamico e in costante aggiornamento.