Trump ostaggio delle terre rare: la faida con la Cina, i dazi aggirati e il conto per le famiglie (non solo Usa)

Roma, 11 ottobre 2025 – La faida commerciale tra Stati Uniti e Cina ha raggiunto un nuovo, drammatico punto di svolta, caratterizzato da un'escalation di tariffe che riscrive gli equilibri economici globali. L'attuale fase del conflitto, riaccesa con forza nel 2025, ha superato in asprezza lo scontro iniziale del 2018, portando i dazi a livelli che non si vedevano da decenni.

L'ascesa vertiginosa delle tariffe nel 2025

Dopo un periodo di relativa stabilità in cui gli Usa vevano mantenuto i dazi esistenti, il 2025 ha visto una serie di mosse aggressive. Sebbene le tariffe fossero scese a circa il 30% per gli Usa e il 10% per la Cina dopo un accordo temporaneo a maggio 2025, la situazione è rapidamente precipitata. Le tensioni sono esplose quando il presidente Usa Donald Trump ha annunciato l'intenzione di imporre una tariffa aggiuntiva del 100% su tutte le importazioni cinesi, che si sommerà ai dazi già in vigore, e sarà attiva dall’1 novembre.

Questo annuncio segue l'imposizione di tariffe in settori strategici già all'inizio dell'anno, tra cui un aumento al 50% per i semiconduttori. L'incremento dei dazi si riflette direttamente sulle statistiche di commercio: a un certo punto dell'escalation di aprile 2025, il tasso effettivo medio delle tariffe Usa sulle merci cinesi aveva toccato un picco stimato del 27%, il livello più alto in oltre un secolo, con la media ponderata sui prodotti in quel momento più colpita che raggiungeva il 124.7%. Trump ha definito “molto ostile” la Cina, e si è detto non più interessato ad incontrare il leader cinese XI Jinping in Corea del Sud fra due settimane. La Borsa di New York ha chiuso col calo peggiore dall’aprile scorso.

La contromossa cinese: semiconduttori e terre rare

Pechino ha risposto con misure simmetriche, elevando le tariffe medie e intensificando le restrizioni non tariffarie. In precedenza, le tariffe cinesi sui prodotti Usa avevano raggiunto un picco del 125%. Un elemento cruciale della rappresaglia cinese è il controllo sulle terre rare e sui minerali critici (come il tungsteno e il gallio), essenziali per l'industria high-tech, i veicoli elettrici e la difesa. La Cina, che domina l'offerta globale di questi materiali, ha ampliato le restrizioni all'esportazione, un chiaro segnale che il conflitto non è più solo una questione di surplus commerciale, ma di supremazia tecnologica.

L'impatto sui consumatori e l'economia globale

Le stime economiche attuali dipingono un quadro preoccupante per le famiglie americane: si prevede che le tariffe del 2025 si tradurranno in un aumento medio delle tasse per nucleo familiare di circa 1300 dollari nel 2025 e 1600 dollari nel 2026. Inoltre, il conflitto sta ridefinendo le catene di approvvigionamento globali.

Le esportazioni cinesi che non riescono ad entrare negli Usa vengono reindirizzate, con l'area dell'euro che ha registrato un aumento del 2%-3% nelle i mportazioni dalla Cina in passato.

Paesi terzi, come quelli del Sud-Est asiatico, beneficiano di un aumento degli investimenti esteri diretti e delle esportazioni verso gli Usa, come le catene di fornitura cercano di aggirare i dazi. Il futuro del commercio bilaterale rimane estremamente incerto. Le ultime misure inaspriscono la logica del decoupling (sganciamento della economia statunitense da quella cinese, con molte aziende di produzione a tecnologia avanzata americana con stabilimenti produttivi in Cina trasferite in paesi del Sud-Est Asiatico e negli stessi Stati Uniti) e sollevano il rischio che il protezionismo economico possa spingere l'economia globale verso un rallentamento.