DarkBERT, una valida alleata

L'intelligenza artificiale può essere una valida alleata per contrastare il cybercrime, a esserne certi sono sei programmatori informatici della Cornell University di New York che hanno creato DarkBERT: si tratta di un'intelligenza artificiale nata dallo studio del “Dark Web”, vera casa madre delle attività illegali on line (si stima, infatti, che il 95% del business illegale si svolga proprio in questa parte più recondita di Internet). I sei ricercatori sembrano non nutrire alcun dubbio sull’effettivo contributo che la loro “oscura creatura” potrà apportare alla lotta al cybercrime, ma di che cosa si tratta esattamente e come funziona? Scopo di DarkBERT è quello di identificare i siti che vendono ransomware o dati riservati (come password personali o codici bancari) e di analizzare con cura i numerosi forum presenti nel dark web, con il fine di trovare informazioni illegali per poi segnalare il tutto alle autorità competenti.