Cure domiciliari e laboratori oncologici avanzati per migliorare la vita dei pazienti

Dalla Toscana al Piemonte, la solidarietà e l’innovazione si incontrano per migliorare la vita di chi lotta contro il cancro. Il volto umano della solidarietà ha oggi i tratti decisi e sinceri di Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale e testimonial della nuova campagna 5x1000 dell’Associazione Tumori Toscana (ATT). La sua immagine campeggia su manifesti, taxi e contenuti digitali per sostenere la raccolta fondi dell’associazione, che dal 1999 offre cure domiciliari gratuite ai malati oncologici. “Perché ATT c’è”, recita il claim della campagna, realizzata dall’agenzia PXLated e diffusa anche grazie alla collaborazione gratuita di So.Co.Ta. 4242. «Ogni giorno – spiega il presidente Giuseppe Spinelli – i nostri professionisti entrano nelle case dei pazienti per portare non solo cure, ma anche ascolto, empatia e dignità. Spalletti incarna perfettamente questi valori: serietà, umanità e profonda connessione con la nostra terra». A 400 chilometri di distanza, a Candiolo, in provincia di Torino, la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro impiega quotidianamente i fondi del 5x1000 per sostenere i lavori di 291 ricercatori, attivi in 40 laboratori dell’Istituto di Candiolo - IRCCS. Qui, la tecnologia incontra la passione scientifica: l’obiettivo è sviluppare terapie oncologiche sempre più mirate ed efficaci. Tra i progetti più promettenti, lo studio EmaGen ha identificato un nuovo bersaglio terapeutico contro il mieloma multiplo, una forma aggressiva di tumore del sangue. Grazie alla collaborazione con il Dana-Farber Cancer Institute di Boston e la Cornell University di New York, è stato dimostrato che l’inibizione dell’enzima ACC1 riduce la proliferazione delle cellule malate. Un passo avanti importante verso cure personalizzate e meno invasive. Un altro filone di ricerca guarda al microbiota – l’insieme dei microrganismi presenti nel nostro corpo – come possibile alleato nella prevenzione e nella risposta alle terapie oncologiche. Una prospettiva che apre nuovi scenari sull’interazione tra corpo, ambiente e malattia. Un filo comune lega l’impegno dell’ATT e quello della Fondazione piemontese: mettere il paziente al centro. Che si tratti di assistenza a domicilio o di terapie di frontiera, il 5x1000 rappresenta uno strumento concreto per dare dignità, speranza e futuro a chi affronta la battaglia contro il cancro. Come ricorda Spalletti: «Mettersi a disposizione degli altri è una vittoria che vale più di qualsiasi trofeo». E in questa sfida, ogni firma conta.