Cos'è il 5x1000 e perché è importante Donare, un gesto che cambia tutto

Il 5x1000 è una quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che i contribuenti possono destinare, senza alcun costo aggiuntivo, a enti del terzo settore, associazioni, fondazioni, istituti di ricerca e altre organizzazioni non profit che si occupano di cause sociali, sanitarie, culturali, scientifiche e ambientali. Questo strumento consente ai cittadini di supportare, attraverso una scelta consapevole, attività che hanno un impatto positivo sulla comunità, senza dover sostenere alcun esborso aggiuntivo. Durante la compilazione della dichiarazione dei redditi (tramite il Modello 730, Modello Redditi o Certificazione Unica), il contribuente ha la possibilità di esprimere la propria preferenza indicando l'ente beneficiario e scrivendo il suo codice fiscale nell'apposita sezione. La cifra destinata viene prelevata direttamente dalle imposte già versate, quindi non comporta costi aggiuntivi per il contribuente. Il 5x1000 è diverso da altri contributi simili, come l'8x1000, che viene destinato a progetti religiosi o di interesse pubblico, e dal 2x1000, che può essere destinato ai partiti politici. A differenza di questi, il 5x1000 offre una maggiore varietà di opzioni, permettendo di finanziare in particolare attività di utilità sociale, progetti educativi, iniziative di ricerca scientifica e supporto a persone vulnerabili. È quindi uno strumento che consente di sostenere progetti che spaziano dalla ricerca scientifica all'assistenza sanitaria, dalla protezione dell'ambiente all'inclusione sociale, con un impatto diretto sulla vita di molte persone. . Inoltre, è importante sottolineare che, se non viene espressa alcuna preferenza, il 5x1000 verrà destinato automaticamente dallo Stato a progetti di ricerca scientifica e sanitaria. La scelta del 5x1000 può essere fatta anche senza la necessità di compilare una dichiarazione dei redditi, utilizzando il modulo allegato alla Certificazione Unica (CU).