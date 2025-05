Cos’è il 5x1000 e come funziona oggi L'evoluzione normativa e la sua storia

Il 5x1000 è un meccanismo di sussidiarietà fiscale introdotto in Italia con la legge finanziaria del 2006, che consente ai contribuenti di destinare il 5 per mille della propria imposta Irpef a enti e associazioni attive in ambiti sociali, culturali, ambientali e di ricerca scientifica, senza costi aggiuntivi. A differenza dell’8x1000, che coinvolge lo Stato e le confessioni religiose convenzionate, il 5x1000 permette una scelta diretta e individuale da parte del contribuente, il quale può sostenere così il cosiddetto terzo settore. Fin dal primo anno, questo strumento ha riscosso grande successo, con oltre il 60% di adesioni, dimostrando l’interesse crescente verso una partecipazione più consapevole e attiva nel finanziamento di attività di utilità sociale. Pur nato come misura provvisoria e rinnovato annualmente con proroghe, nel 2015 il 5x1000 è stato definitivamente stabilizzato con la legge di stabilità, consolidandosi come importante strumento di finanziamento del volontariato e del non profit in Italia. Grazie al 5x1000, una parte delle tasse versate dai cittadini viene redistribuita direttamente a realtà che promuovono il benessere collettivo, rappresentando così un esempio concreto di sussidiarietà fiscale e di coinvolgimento attivo della società civile nel sostegno al welfare e alle cause sociali. Questo meccanismo permette di rafforzare il legame tra cittadino ed enti del terzo settore, facilitando la realizzazione di progetti a favore delle comunità locali e nazionali. Inoltre, la trasparenza e la tracciabilità del processo garantiscono che i fondi vengano utilizzati efficacemente per le finalità dichiarate. Infine, il 5x1000 contribuisce a valorizzare il ruolo del volontariato e dell’associazionismo, promuovendo una cultura della solidarietà diffusa e partecipata. Nel corso degli anni, l’evoluzione del 5x1000 ha visto un ampliamento delle categorie beneficiarie, includendo anche enti di ricerca sanitaria e attività sportive dilettantistiche, riconoscendo così l’importanza di molteplici ambiti nella promozione del benessere sociale. Questo strumento, quindi, rappresenta non solo un modo per sostenere cause importanti, ma anche un’opportunità per i cittadini di esercitare una responsabilità fiscale consapevole e orientata al bene comune.