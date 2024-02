Come gestire il proprio spazio esterno

Arredare bene uno spazio esterno è sicuramente molto complicato. Spesso, infatti, si tratta di spazi non abbastanza grandi e che, quindi, non permettono di inserire troppi elementi. Ci sono, però, dei trucchetti che possono aiutare. In primis creare una zona che abbia tutto il necessario, un tavolo con due sedie renderebbe possibile l’utilizzo di questa area per diversi motivi. Altra bella soluzione potrebbe essere inserire un divano da esterno. Mettere un tappeto, poi, può essere la scelta perfetta per far vivere il terrazzo come parte della casa. Anche l’illuminazione è molto importante e, quindi, creare un gioco con diversi tipi di luce, può mettere molto calore. Ad arricchire in maniera definitiva il balcone può essere l’utilizzo delle finestre o di alcuni ganci sulle pareti per inserire delle piante. Tutti questi sono esempi di arredamento per rendere il proprio balcone uno spazio funzionale ma, soprattutto, molto vivibile.