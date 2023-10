Come funziona il Bonus e quali interventi sono detraibili

Per chi vuole mettere in sicurezza la propria abitazione, un concreto aiuto arriva dalla Legge di Bilancio 2023, che ha introdotto il Bonus Sicurezza (disponibile fino alla fine del 2024) per l’installazione di infissi anti intrusione: in questo modo è possibile usufruire della detrazione fiscale Irpef del 50% (da ripartire in 10 rate di eguale valore) sulle spese sostenute per la messa in sicurezza della casa. Ma per quali interventi si può usufruire di questa detrazione? Oltre che per il rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate e recinzioni murarie, anche per l'apposizione o sostituzione di grate alle finestre. Inoltre: l'installazione di porte blindate o rinforzate, l'apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci e spioncini, l'installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti, l'apposizione di saracinesche e ancora l'installazione di tapparelle metalliche con bloccaggi e di vetri anti-sfondamento.