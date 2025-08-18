Colonnine di ricarica idrogeno, entro il 2026 verranno create 40 stazioni

Roma, 18 agosto 2025 – Nel panorama della mobilità a zero emissioni, l'Italia sta muovendo i primi passi verso una vera rete di rifornimento a idrogeno, ma la strada è ancora lunga e il cammino segnato da ostacoli economici e burocratici. Per anni, i pionieri di questa tecnologia si sono dovuti affidare a due sole stazioni operative, a Bolzano e a Mestre. Ora, un nuovo tassello si aggiunge a questo scarno mosaico: la stazione di Carugate, in Lombardia, segnando un'accelerazione, seppur con un notevole ritardo rispetto ad altri Paesi europei come Germania e Francia. Il costo dell'idrogeno: la sfida economica Il principale ostacolo alla diffusione delle auto a idrogeno è il costo. Attualmente, il prezzo dell'idrogeno al chilo in Italia si aggira intorno ai 15-20 euro. Con un'autonomia media di circa 100 km per chilo, il costo per percorrere 100 km è di 15-20 euro, un valore decisamente superiore a quello della benzina (circa 10 euro) e del diesel (circa 9 euro). Questa differenza di prezzo è dovuta principalmente alla scarsa produzione e alla mancanza di una rete di distribuzione capillare. L'idrogeno viene prodotto per lo più tramite elettrolisi, un processo che richiede un'alta quantità di energia elettrica. La produzione su larga scala è fondamentale per abbattere i costi, e l'integrazione con fonti rinnovabili, per produrre il cosiddetto "idrogeno verde", è la chiave per renderlo economicamente competitivo. I finanziamenti del PNRR: un'occasione unica Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha identificato l'idrogeno come un vettore energetico strategico e ha stanziato circa 3,6 miliardi di euro per progetti legati a questa tecnologia. Di questi, 370 milioni sono specificamente dedicati alla creazione di una rete di almeno 40 stazioni di rifornimento entro il 2026. Questi fondi sono cruciali per finanziare la costruzione degli impianti, che hanno un costo elevato, stimato tra i 3 e i 5 milioni di euro per stazione. Tuttavia, il ritmo di spesa e di realizzazione dei progetti è ancora lento. Le statistiche del PNRR mostrano che, al 2023, solo una minima parte dei fondi stanziati è stata effettivamente spesa. Le pioniere: Bolzano e Mestre, e l'arrivo di Carugate Per anni, l'unica opzione per chi possedeva un'auto a idrogeno era la stazione di Bolzano, gestita da H2 Südtirol. Questa stazione ha servito non solo i privati, ma anche una flotta di autobus a idrogeno, dimostrando la praticità e l'affidabilità della tecnologia nel trasporto pubblico. Il costo di gestione di una flotta di bus a idrogeno è elevato, ma i finanziamenti pubblici e il risparmio in termini di emissioni e manutenzione rendono il progetto sostenibile. A Mestre, la stazione ha avuto un ruolo più legato alla ricerca e allo sviluppo. Con l'inaugurazione della stazione di rifornimento a Carugate Est, la mappa dell'idrogeno in Italia si arricchisce di un nuovo, fondamentale punto. La sua posizione sulla Tangenziale Est di Milano è strategicamente pensata per intercettare il traffico pesante e le flotte logistiche, ponendosi come un punto di riferimento chiave sull'asse di collegamento tra il nord Italia e il porto di Genova. La stazione è attrezzata per rifornire sia veicoli leggeri che mezzi pesanti, con una capacità di erogazione di circa una tonnellata al giorno. Si tratta del primo di cinque impianti previsti nell’ambito di un piano da 55,4 milioni di euro, finanziato attraverso il programma europeo AFIF - CEF Transport per le infrastrutture dedicate ai carburanti alternativi. L’iniziativa si inserisce nella strategia di decarbonizzazione dei trasporti promossa dalla Commissione Europea.