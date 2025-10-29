Case “da brivido”? Ecco quanto costa vivere accanto ai cimiteri più belli d’Italia

Roma – Vivere accanto a un cimitero può sembrare un’idea da brivido, ma per alcuni significa godere di silenzio, spazi verdi e un contesto ricco di arte e storia. In occasione di Halloween, Immobiliare.it Insights – la proptech company del gruppo Immobiliare.it, specializzata in analisi di mercato e data intelligence – ha analizzato quanto costa comprare casa a pochi passi da alcuni dei più famosi cimiteri italiani, scoprendo che, in molti casi, può essere un’occasione per risparmiare, mentre in altri si tratta di un vero e proprio lusso.