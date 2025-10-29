Case “da brivido”? Ecco quanto costa vivere accanto ai cimiteri più belli d’Italia

Mercoledì 29 Ottobre 2025

Profeti di sventura

Raffaele Marmo
Profeti di sventura
Economia
EconomiaCase “da brivido”? Ecco quanto costa vivere accanto ai cimiteri più belli d’Italia
29 ott 2025
ANTONIO PETRUCCI
Indagine Immobiliare.it, nella zona del Monumentale di Milano il prezzo più "spaventoso": 7.100 euro al metro quadrato. Da Firenze a Roma e Bologna, i costi del mattone città per città

Un monumento funebre al cimitero monumentale di Milano

Roma – Vivere accanto a un cimitero può sembrare un’idea da brivido, ma per alcuni significa godere di silenzio, spazi verdi e un contesto ricco di arte e storia. In occasione di Halloween, Immobiliare.it Insights – la proptech company del gruppo Immobiliare.it, specializzata in analisi di mercato e data intelligence – ha analizzato quanto costa comprare casa a pochi passi da alcuni dei più famosi cimiteri italiani, scoprendo che, in molti casi, può essere un’occasione per risparmiare, mentre in altri si tratta di un vero e proprio lusso.

Continua a leggere questo articolo

