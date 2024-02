Cappotto termico per il condominio Superbonus o ecobonus, cosa cambia

Il Superbonus e l'Ecobonus offrono incentivi per l'isolamento termico dei condomini, differenziandosi per tetti di spesa, requisiti e modalità di applicazione. Il Superbonus prevede una detrazione del 70% nel 2024 (scenderà poi al 65% nel 2025), con un limite di spesa che varia a seconda del numero delle unità immobiliari: 40.000 euro per unità in edifici da 2 a 8 e 30.000 euro per unità oltre le 8. Destinato a persone fisiche, esclude sconti in fattura o cessione del credito, richiedendo specifici adempimenti come asseverazioni e visto di conformità. L'Ecobonus, invece, si applica fino al 31 dicembre 2024 con un'aliquota del 70% per interventi su almeno il 25% dell'involucro, salendo al 75% se raggiunta una qualità media specifica. Con un tetto di 40.000 euro per unità, la detrazione si ripartisce in 10 rate (sono invece 4 quelle del Superbonus), agevolando i contribuenti con minore capienza fiscale. La scelta tra i due bonus potrà variare in base alla struttura condominiale e alle esigenze specifiche dei contribuenti.