Autovelox, tutte le novità in arrivo

Croce e delizia rispettivamente per gli automobilisti e per i vari Comuni, gli autovelox, con le nuove norme del codice stradale, sono destinati a subire una stretta: per meglio regolamentare l'utilizzo di questi apparecchi da parte delle amministrazioni locali (troppo spesso abituate a utilizzarli per fare cassa), si andrà a ridefinire, in modo più stringente, non solo il loro posizionamento su strada ma anche le loro specifiche tecniche, eliminando dal territorio quei dispositivi che risulteranno non omologati. I nuovi autovelox saranno in grado di accertare più violazioni contemporaneamente, tra queste, oltre al superamento dei limiti di velocità, anche la mancata revisione del veicolo. Per quanto riguarda il riposizionamento si andrà verso una ricollocazione strategica: gli autovelox saranno posizionati in prossimità di scuole, ospedali e tratti considerati particolarmente pericolosi, questo per evitare gli eccessi di velocità e, soprattutto, per cercare di prevenire incidenti. Con le nuove norme del Codice della Strada si vuole garantire sicurezza ma anche una maggiore trasparenza affinché gli autovelox siano percepiti dagli automobilisti non come un dispositivo vessatorio, bensì come uno strumento utile e, in alcune circostanze, addirittura necessario per la sicurezza stradale.