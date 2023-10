Attacchi informatici: a cosa mirano e quali sono i modi per difendersi

Gli attacchi informatici possono colpirci quando meno ce lo aspettiamo e assumere molte forme diverse: si va dall'intrusione nella nostra privacy (contatti, indirizzi mail e molto altro) al furto di identità, dalla frode finanziaria allo spionaggio aziendale. È la nostra stessa esistenza quotidiana a rischiare di essere messa seriamente in pericolo da queste aggressioni. Ma come possono gli attacchi informatici, effettivamente, influire sulla nostra sicurezza? Uno dei modi più pericolosi in è attraverso il furto di identità e, soprattutto, dei dati personali: quando questi vengono rubati, c'è l'effettivo rischio che possano essere utilizzati per accedere ai nostri account, alle carte di credito e persino al denaro dai nostri conti correnti bancari; si tratta di incursioni che possono avere conseguenze devastanti per la nostra sicurezza personale e finanziaria. Tra i vari modi utilizzati per rubare i nostri dati personali, quello più comune è il phishing: una tecnica utilizzata dagli hacker per inviare e-mail o messaggi (generalmente provenienti da banche o altre aziende) solo all'apparenza autentici ma, in realtà, dei veri e propri fake. Se commettiamo l'errore di credere nella loro autenticità e, di conseguenza, clicchiamo su un eventuale link o inseriamo i nostri dati personali, ecco che gli hacker possono utilizzarli per scopi fraudolenti. Un altro modo utilizzato per rubare i nostri dati è quello di violare i sistemi informatici: si tratta di un tipo di attacco particolarmente pericoloso perché può avere conseguenze a lungo termine sia per la nostra sicurezza finanziaria (causando perdite economiche o bloccando i sistemi di pagamento elettronico) che per la nostra privacy. È quindi assai importante che tutti prendano sul serio la minaccia degli attacchi informatici e adottino misure di sicurezza ad hoc per proteggere la nostra sicurezza e il nostro benessere.