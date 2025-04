Associazioni no profit e ricerca A chi destinare il 5x1000

Chi può accedere (e, dunque, beneficiare) del 5X1000? Possono farlo gli enti non profit operativi negli ambiti previsti e, nello specifico, gli enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, incluse le cooperative sociali. Il contributo può anche andare ad Enti di Istruzione e Ricerca, oppure a Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e ad enti e istituzioni che svolgono attività di ricerca sanitaria con orientamento traslazionale. è possibile erogare il contributo anche ad Associazioni Sportive Dilettantistiche o ad enti che realizzano attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici o ad enti gestori di aree protette. Ma il 5X1000 può rappresentare una risorsa importante da donare anche ad enti pubblici, come i Comuni o ad altri istituti sanitari pubblici con finalità di ricerca ad orientamento traslazionale o ad Istituti controllati dal MIBACT e dotati di autonomia speciale. L’accreditamento, in presenza dei requisiti prescritti, può essere effettuato anche in più categorie. L’elenco permanente degli enti del Terzo settore accreditati al beneficio per l’anno 2025, è stato pubblicato lo scorso 31 marzo e contiene gli Ets accreditati per l’anno in corso. Va detto che gli enti che sono già ad oggi iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (Runts), qualora non si siano mai accreditati al 5X1000 e quindi non compaiano nel già citato elenco permanente degli enti accreditati, se hanno voluto iscriversi per l’anno 2025, hanno dovuto presentare un’istanza tramite la piattaforma del Runts, selezionando la pratica “Cinque per mille”, barrando il campo “accreditamento del 5X1000” e inserendo nell’apposito campo il codice Iban del conto corrente intestato all’ente sul quale poter ricevere il versamento del beneficio.