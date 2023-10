Al volante delle macchine più affidabili del 2023

Nato con l’obiettivo di aiutare le famiglie e le imprese europee nell’analisi e, soprattutto, nella scelta di veicoli maggiormente affidabili sul mercato (al fine di prevenire gli incidenti stradali), l’European New Car Assessment Programme ha definito una serie di standard, basati su rigorosi crash-test, finalizzati all'assegnazione di un numero di stelle che va da 0 a un massimo di 5. Per capire meglio: 0 stelle significa che il veicolo, pur rispettando i requisiti di omologazione (e per questo vendibile), non raggiunge livelli di sicurezza ritenuti accettabili, mentre 5 stelle indica che il veicolo, non solo possiede un’elevata capacità di proteggere i passeggeri in caso di incidente, ma è anche dotato di un equipaggiamento anticollisione tecnologicamente avanzato. Tenendo conto di questi standard di valutazione del crash test Euro NCAP e basandosi sull'analisi della protezione degli occupanti adulti, della sicurezza dei minori e di quella degli utenti della strada (come pedoni e ciclisti), l'ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club, il più grande club automobilistico d’Europa) ha decretato la Subaru Outback macchina più sicura per il 2023, seguita dalla Mercedes EQS di Daimler.