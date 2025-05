Aiutare l'ambiente e i parchi nazionali del nostro Paese

Donare il 5×1000 ai parchi nazionali è un gesto concreto e significativo per contribuire alla protezione dell’ambiente, alla conservazione della biodiversità e al futuro delle nostre aree naturali protette. Ogni firma rappresenta un impegno diretto nella lotta ai cambiamenti climatici, nella salvaguardia del paesaggio e nella tutela degli animali che abitano questi ecosistemi fragili. Tra gli esempi più virtuosi, il Parco Nazionale Gran Paradiso dimostra quanto anche un piccolo contributo possa fare la differenza: qui, ogni giorno, i guardaparco si impegnano con dedizione nella difesa dell’equilibrio naturale, veri e propri custodi di un patrimonio prezioso. La direzione del Parco sottolinea come i fondi raccolti grazie al 5×1000 siano destinati a finanziare programmi di ricerca scientifica, fondamentali per conoscere e proteggere la biodiversità e trasmettere questo sapere alle future generazioni. Scegliere di sostenere i parchi nazionali con il proprio 5×1000 significa dare fiducia e forza a chi lavora ogni giorno per preservare il nostro pianeta: un riconoscimento importante per gli enti gestori delle aree protette, la cui azione è oggi più che mai indispensabile. Ogni parco è un presidio di bellezza, equilibrio ecologico e cultura ambientale, e merita il nostro sostegno per garantire un futuro sostenibile e armonioso per tutti.