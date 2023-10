Acquisti, regole da seguire

Tra i reati più diffusi ed economicamente più impattanti per i settori che ne vengono colpiti, la contraffazione, purtroppo, non è sempre evidente, fatto che è alla base della sua subdola pericolosità. Per evitare di acquistare merce contraffatta è quindi importante seguire alcune regole: evitare di comprare prodotti troppo economici (un prezzo troppo basso può essere indice di scarsa qualità o di non autenticità), quando si decide di fare un acquisto meglio rivolgersi a venditori autorizzati; diffidare dai prodotti venduti per strada da venditori irregolari. Controllare sempre le etichette dei prodotti ed evitare quelli privi delle indicazioni d'origine e del “marchio CE”. Acquistare solo prodotti con imballaggi integri, infine, porre particolare attenzione all’acquisto su internet o in TV.