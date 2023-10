Acquistare online senza correre rischi

Negli ultimi anni il crimine informatico, soprattutto quello legato all'e-commerce, ha raggiunto proporzioni preoccupanti: gli acquisti on line sono indubbiamente più pratici, non comportano eccessive perdite di tempo, né spostamenti con l'indubbio vantaggio di vedersi recapitare direttamente a casa l'oggetto scelto. Ma, come per ogni cosa, esiste un rovescio della medaglia, come il pericolo di vedersi sottrarre informazioni personali: non solo dati riguardanti nomi, indirizzi, telefoni o email ma anche e, soprattutto, quelli relativi ai codici delle carte di credito. Vedersi sottrarre dati sensibili, da parte dei ladri informatici che potrebbero rivenderle a spammer e scammer, comporta spesso l'essere letteralmente perseguitati per anni da offerte di vendite, via email o per telefono. Alcuni potrebbero addirittura trovarsi colpevoli di crimini commessi in loro nome, insomma, le vittime del furto di dati spesso si trovano nella condizione di dover perdere ore o, addirittura, giorni nel tentativo di risolvere il problema associato alla perdita, o meglio al furto, della riservatezza dei propri dati personali. Per un esperto criminale informatico non è difficile proporre false vendite online, consapevole anche del fatto che, in Rete, la piena tutela del consumatore non è facile da raggiungere e, se questo è vero nonostante una serie di regole cogenti nel nostro Paese, lo è ancora di più se si decide di comprare all'estero dove vige una normativa differente. In generale, il pericolo di incorrere in truffe informatiche è sempre dietro l'angolo quando si decide di acquistare un bene che non si è avuto modo di vedere e toccare con mano da un venditore fisico. Cosa fare, quindi, per non entrare nel novero delle vittime della Rete? Prima di acquistare un qualsiasi prodotto o di usufruire di un servizio in Internet, sempre meglio verificate le politiche di vendita e le condizioni di recesso, i tempi di consegna, le spese di spedizione ed eventuali tasse doganali che vengono applicate per gli acquisti sui siti extracomunitari. Sincerarsi sempre sull'identità del venditore: il fatto che il server sia collocato in Italia, con conseguente ID ".it", non è sempre sufficiente; anche la sede del venditore deve essere in Italia affinché sia soggetto alla normativa nostrana e, di conseguenza, ci si possa avvalere delle leggi italiane per essere tutelati, (nei browser è presente una finestra detta "security" che contiene la voce "visiona certificati"). È meglio scegliere siti con una precisa indicazione del marchio di qualità (rilasciato da un organismo esterno): tale marchio certifica che l'attività svolta dal sito, scelto per il proprio acquisto on line, avviene nel rispetto dei diritti dei consumatori (in Italia tra i marchi più diffusi in Rete c'è: Webtrader, E-quality mark e Qweb). È consigliabile poi non utilizzare carte di credito in Rete in maniera indiscriminata: meglio optare per le prepagate che consentono, nei limiti del possibile, di conservare l'anonimato, a meno che i siti non presentino un sistema di protezione della trasmissione dei dati SSL (Socket Secure Lock) 128 bit (il più evoluto), riscontrabile dall'icona di un lucchetto chiuso, che deve essere presente nella parte bassa dello schermo (se la transazione non è considerata sicura il lucchetto risulterà aperto, oppure non comparirà affatto così come avviene col browser Explorer).