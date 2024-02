Acquistare casa in Italia Prezzi in aumento nel 2023

Come tante altre cose nel nostro Paese, anche le case continuano a diventare sempre più care. Il 2023, infatti, ha confermato il trend in crescita del prezzo medio di un’abitazione in Italia che al metro quadro si attesta sui 2.152 euro, 2,6% in più rispetto allo scorso anno. Va fatto notare, però, che la curva di crescita si è abbassata un po’ nel mese di dicembre, fermandosi allo 0,2%. Dividendo l’Italia in varie macrozone, quella che resta più cara è la centrale con 2.340 euro al metro quadro. In questa zona, comunque, non c’è stata una crescita considerevole del prezzo rispetto allo scorso anno. Questa, invece, è avvenuta nel Nordest con un’impennata del 5,3% e nel Nordovest (4,2%). Pensando alle città il prezzo si è alzato considerevolmente: 8% per la precisione a Trieste, il dato più alto. La città più cara resta comunque Milano. Medaglia d’argento, invece, per Firenze e, invece, Roma scende dal podio, superata da Bologna. L’unica grande città in cui si è registrato un calo è Torino: -0,3%. Per quanto riguarda la domanda bisogna fare una grande distinzione tra il Nord e il Sud Italia. Al Nord, infatti, c’è stato un calo della domanda del 3,8%, mentre al Sud un incremento del 2.5%. Questo è stato sicuramente influenzato anche dal prezzo medio delle case che al Nord è più alto rispetto al Sud.