Abitazioni a prova d'incendio

Non solo allarmi antifurto, porte blindate o cancelletti alle finestre: per la sicurezza delle nostre abitazioni può essere utile installare anche un buon sistema antincendio. Generalmente questi impianti si distinguono in due categorie (che, ovviamente, possono coesistere tra loro per formare un sistema antincendio completo): segnalazione ed estinzione dell’incendio, i primi, tramite l'ausilio di suoni e luci, avvertono della presenza sia di fumo che di calore; i secondi, com'è facilmente intuibile, servono a spegnere l'incendio, grazie all'utilizzo di appositi componenti, tra i quali: idranti, estintori mobili o sistemi, collegati alla rete idrica, che si attivano automaticamente in caso di incendio. A seconda dell'impianto scelto i prezzi ovviamente possono variare, in generale però, per l’installazione di un impianto antincendio, si va dai 1.000 fino ai 2.500 euro circa per un sistema completo: sia di rilevazione che di estinzione.