A chi è andato il contributo nel 2024 Onlus e Terzo Settore i più scelti

È sicuramente tempo di pensare a chi devolvere il proprio 5x1000, ma è anche tempo di conti, di cifre e statistiche che riguardano l'andamento dell'anno scorso. Sono stati pubblicati, infatti, i numeri del 2024 che raccontano di oltre 91mila soggetti destinatari del contributo che riceveranno una cifra che si aggira intorno a 523 milioni di euro. Ovviamente i destinatari sono i soliti e quindi: Enti del Terzo Settore e Onlus, della Ricerca sanitaria e scientifica, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, Enti gestori delle aree protette e Comuni. Volendo stilare una classifica degli enti beneficiari del 2024, il Terzo Settore e Onlus è decisamente il più rappresentato (68.452), poi staccate figurano le Associazioni sportive dilettantistiche (13.825), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (467), e quelli della sanità (107), gli enti dei beni culturali e paesaggistici (228) e gli Enti gestori delle aree protette (24); da segnalare inoltre anche la presenza di ben 7909 Comuni. Le scelte degli italiani sono state abbastanza chiare così rispecchiata dalla distribuzione degli importi – per un totale di quasi 523 milioni di euro –. Quindi al primo posto per “incassi” ci sono gli Enti del Terzo Settore e le Onlus a cui andranno circa 30 milioni di euro, poi la ricerca sanitaria che otterrà oltre 86 milioni di euro, alla ricerca scientifica saranno destinati circa 69 milioni di euro. Cifre minori ma comunque importanti andranno alle Associazioni sportive dilettantistiche (oltre 18 milioni), ai Comuni (oltre 15 milioni di euro), agli Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici (quasi 3 milioni) e agli Enti gestori delle aree protette (oltre 667mila euro). Il report sul 5x1000 del 2024 racconta nel dettaglio le scelte degli italiani e fotografa la ripartizione dei fondi raccolti, ma rappresenta allo stesso momento anche l'occasione giusta per riflettere sull'importanza di questo contributo che non costa niente ma è la benzina di tante buone iniziative.